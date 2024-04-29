Про головні зміни на ринку нафти та коливання цін – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися ціни на ринку нафти

У понеділок, 29 квітня, нафта Brent торгується на рівні 88,52 долара за барель. Ф'ючерси на сировину подешевшали на 98 центів або 1,09%.

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Американська нафта WTI демонструє аналогічну динаміку, впавши в ціні на 83 центи або 0,99% до 83,02 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 88,47 долара за барель (- 1,15%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,11 долара за барель (- 0,88%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Нафта почала новий тиждень із суттєвого спаду на тлі переговорів між Ізраїлем та ХАМАС у столиці Єгипту – Каїрі. Це сприяє ослабленню побоювань щодо масштабування конфлікту на Близькому Сході.

Ще один фактор впливу – інфляція у США. Останні дані щодо цього показника ще більше зменшили перспективи зниження ключової ставки у найближчій перспективі. Це сприяє зміцненню позицій долара на ринку, що створює додатковий тиск для деяких покупців сировини. Річ у тому, що сильніший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.