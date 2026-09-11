Проти кого США готують нові санкції

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу в Real America's Voice анонсував нові заходи на понеділок, 14 вересня. Наступною санкційною "ціллю" стане великий банк, передає Reuters.

Щоправда, чиновник не назвав ані фінустанову, ані країну, в якій вона розташована. Спочатку оголосити про обмеження планували 11 вересня, однак відклали це через заходи до роковин терактів.

За словами посадовця, США продовжуватимуть тиск, доки всі компанії не припинять співпрацювати з іранським режимом.

Ми зробимо це настільки невигідним, що якщо ви готові ризикнути повним знищенням своєї компанії або власних фінансів – будь ласка. Але ми прийдемо за вами,

– додав він.

Нагадаємо, від початку війни в лютому американці запровадили проти Ірану низку економічних обмежень, що охопили експорт нафти, судноплавні мережі, канали закупівлі зброї, фінансових посередників, криптовалютні біржі та авіаційні зв'язки.

Минулого місяця адміністрація Дональда Трампа ще більше посилила тиск у межах так званої операції "Економічний вигнанець". Тоді під санкції потрапили майже 60 компаній, фізичних осіб і суден, а сферу застосування вторинних заходів поширили на ширше коло тих, хто веде бізнес з Іраном.

Зрештою, у серпні найдешевша валюта у світі продовжила бити антирекорди. За один долар на практиці просили понад два мільйони іранських ріалів, тоді як офіційний курс центробанку становив приблизно півтора мільйона.