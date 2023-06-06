Американський регулятор вимагає обмеження діяльності найбільшої криптобіржі у США за рівнем торгів. Йдеться про Coinbase. Ринок також уже відреагував на останні події.
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Відому криптобіржу викликають до суду
Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, компанія Coinbase діяла як незареєстрований брокер та біржа, а також роками відмовлялася надавати необхідну інформацію про свою діяльність. Також регулятор повідомив, що криптобіржа порушувала норми закону про цінні папери.
Нагадаємо, що венчурний капіталіст та інвестор Хамат Паліхапітія у квітні заявив, що криптовалюта у США померла. Головною причиною він назвав саме увагу регуляторів до цього сектору. За його словами, влада США "націлила свою зброю на криптовалюту".
Як відреагували акції Coinbase
На тлі позову від Комісії з цінних паперів та бірж США цінні папери Coinbase зафіксували спад майже на 18% ще на премаркеті. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій коливається на рівні 58,71 долара за штуку.
Від початку торгової сесії ці активи подешевшали на понад 9%. Ринкова капіталізація Coinbase наразі становить 13,77 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.
Що таке премаркетЦе аукціон відкриття. Йдеться про час до початку торгівлі, коли можна подавати заявки на операції з активами. На основі цих даних алгоритм вираховують суму активу для відкриття торгів.
Варто наголосити, що загалом тиждень для компанії Coinbase на ринку почався досить невдало. Оскільки у понеділок, 5 червня, Комісія з цінних паперів та бірж США висунула звинувачення проти криптобіржі Binance та її засновника. Через це акції Coinbase впали на 9%.