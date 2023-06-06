Американский регулятор требует ограничения деятельности крупнейшей криптобиржи в США по уровню торгов. Речь идет о Coinbase. Рынок также уже отреагировал на последние события.

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Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания Coinbase действовала как незарегистрированный брокер и биржа, а также годами отказывалась предоставлять необходимую информацию о своей деятельности. Также регулятор сообщил, что криптобиржа нарушала нормы закона о ценных бумагах.

Напомним, что венчурный капиталист и инвестор Хамат Палихатития в апреле заявил, что криптовалюта в США умерла. Главной причиной он назвал самое внимание регуляторов к этому сектору. По его словам, власти США "нацелила свое оружие на криптовалюту".

Важно! В интервью 24 Канала основатель украинской криптобиржи Kuna Михаил Чобанян рассказал, что их главный вызов – это не допустить запрета криптовалюты как таковой. Он также добавил, что важно сохранить независимость биткоина.

Как отреагировали акции Coinbase

На фоне иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США ценные бумаги Coinbase зафиксировали спад почти на 18% еще на премаркете. На момент создания этого материала стоимость акций колеблется на уровне 58,71 доллара за штуку.

С начала торговой сессии эти активы подешевели более чем 9%. Рыночная капитализация Coinbase в настоящее время составляет 13,77 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Что такое премаркет Это открытие аукциона. Речь идет о времени до начала торговли, когда можно подавать заявки на сделки с активами. На основе данных алгоритм вычисляют сумму актива для открытия торгов.

Стоит отметить, что в общей сложности неделя для компании Coinbase на рынке началась довольно неудачно. Поскольку в понедельник, 5 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения против криптобиржи Binance и ее основателя. Из-за этого акции Coinbase упали на 9%.