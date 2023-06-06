Американский регулятор требует ограничения деятельности крупнейшей криптобиржи в США по уровню торгов. Речь идет о Coinbase. Рынок также уже отреагировал на последние события.
Достойно внимания От рецессии к выгоде: как получить преимущество в сложные времена
Известную криптобиржу вызывают в суд
Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания Coinbase действовала как незарегистрированный брокер и биржа, а также годами отказывалась предоставлять необходимую информацию о своей деятельности. Также регулятор сообщил, что криптобиржа нарушала нормы закона о ценных бумагах.
Напомним, что венчурный капиталист и инвестор Хамат Палихатития в апреле заявил, что криптовалюта в США умерла. Главной причиной он назвал самое внимание регуляторов к этому сектору. По его словам, власти США "нацелила свое оружие на криптовалюту".
Как отреагировали акции Coinbase
На фоне иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США ценные бумаги Coinbase зафиксировали спад почти на 18% еще на премаркете. На момент создания этого материала стоимость акций колеблется на уровне 58,71 доллара за штуку.
С начала торговой сессии эти активы подешевели более чем 9%. Рыночная капитализация Coinbase в настоящее время составляет 13,77 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.
Что такое премаркетЭто открытие аукциона. Речь идет о времени до начала торговли, когда можно подавать заявки на сделки с активами. На основе данных алгоритм вычисляют сумму актива для открытия торгов.
Стоит отметить, что в общей сложности неделя для компании Coinbase на рынке началась довольно неудачно. Поскольку в понедельник, 5 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения против криптобиржи Binance и ее основателя. Из-за этого акции Coinbase упали на 9%.