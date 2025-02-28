Усе для Трампа: у США може з'явитися нова банкнота з незвичним номіналом

У США пропонують випустити банкноту з портретом Дональда Трампа, який у 2024 році вдруге став президентом. Відповідну пропозицію оприлюднив представник Республіканської партії США.

У США можуть запровадити купюру долара з Трампом

Джо Вілсон, який є членом Палати представників США та республіканцем, заявив про намір подати на розгляд законопроєкт про створення нового номіналу американського долара, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Представник Республіканської партії вважає, що потрібно запровадити купюру з номіналом 250 доларів з портретом чинного президента США Дональда Трампа. Нагадаємо, що на сьогодні найбільший номінал, який випускає Федеральний резерв, – це 100 доларів.

Ба більше, у США уже понад 50 років немає в обігу купюр номіналом більшим за 100 доларів, оскільки вони просто не популярні серед американців.

Вілсон опублікував у соціальній мережі X дизайн купюри номіналом 250 доларів, які створив штучний інтелект. У дописі він вказав, що інфляція, яка була під час президентського терміну Джо Байдена, нібито зруйнувала економіку США, тож американці мають носити з собою більше готівки.

У The New York Post наголосили, що законопроєкт, який пропонує конгресмен, суперечить чинному закону від 1866 року. Згідно з цим документом, на американських грошах не можна зображати будь-яких живих людей.

Нагадаємо, що Федеральна резервна система США оприлюднила графік оновлення банкнот доларів, які в обігу. Цей процес планують почати в 2026 році.