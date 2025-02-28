ЄС обмежує готівкові розрахунки

Європейський Союз у січні 2024 року досягнув важливих домовленостей щодо боротьби з відмиванням грошей. Нова норма буде діяти у всіх країнах-членах ЄС (27). Таким чином, блок має на меті закрити лазівки в національних законодавствах щодо цього питання, пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Уже через кілька років в ЄС не можна буде проводити розрахунки в готівці на суму понад 10 тисяч євро. В перерахунку на українську валюту, це майже 435 тисяч гривень. Станом на 28 лютого НБУ встановив курс євро на рівні 43,49 гривні.

Зверніть увагу! Нова норма набуде чинності у 2029 році. За її дотримання будуть нести відповідальність національні уряди у співпраці з ЄС.

Що відому про обсяги відмивання грошей у світі: