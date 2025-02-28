В США могут ввести купюру доллара с Трампом

Джо Уилсон, который является членом Палаты представителей США и республиканцем, заявил о намерении подать на рассмотрение законопроект о создании нового номинала американского доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Представитель Республиканской партии считает, что нужно ввести купюру с номиналом 250 долларов с портретом действующего президента США Дональда Трампа. Напомним, что на сегодня самый большой номинал, который выпускает Федеральный резерв, – это 100 долларов.

Более того, в США уже более 50 лет нет в обращении купюр номиналом больше 100 долларов, поскольку они просто не популярны среди американцев.

Уилсон опубликовал в социальной сети X дизайн купюры номиналом 250 долларов, которые создал искусственный интеллект. В заметке он указал, что инфляция, которая была во время президентского срока Джо Байдена, якобы разрушила экономику США, поэтому американцы должны носить с собой больше наличных.

В The New York Post отметили, что законопроект, который предлагает конгрессмен, противоречит действующему закону от 1866 года. Согласно этому документу, на американских деньгах нельзя изображать любых живых людей.

Напомним, что Федеральная резервная система США обнародовала график обновления банкнот долларов, которые в обращении. Этот процесс планируют начать в 2026 году.