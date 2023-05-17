Ризик дефолту у США: як на це реагує долар
У США все ще триває обговорення щодо необхідності підвищення стелі державного боргу. Це безпосередньо впливає на динаміку американського долара на ринку. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Останні зміни на ринку
Під час торгової сесії у середу, 17 травня, Індекс долара США коливається на рівні 102,90. Котирування подорожчали на 0,34%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,54 – 103,04. Загалом валюта досягла пікового рівня з початку квітня.
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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:
Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78. Це рекордне значення за 20 років;
Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.
Що впливає на долар США
Долар виграє від свого статусу валюти-прихистку на тлі ризиків щодо дефолту країни з першою економікою світу – США. З іншої сторони трейдери менш впевнені, що Федеральний резерв перейде до зниження базової ставки після оприлюднення звіту про споживчі витрати у США, інформує CNBC.
Нагадаємо, що таку динаміку долара демонструє після найкращого тижня на ринку з вересня. За цей час він виріс на 1,4%.