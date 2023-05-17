Последние изменения на рынке

В ходе торговой сессии в среду, 17 мая, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,90. Котировки подорожали на 0,34%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 102,54 – 103,04. В целом валюта достигла пикового уровня с начала апреля.

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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет;

Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.

Любопытно! Легендарный инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет убежден, что сейчас нет альтернатив для доллара на глобальном рынке.

Что влияет на доллар США

Доллар выигрывает от своего статуса валюту-убежища на фоне рисков дефолта страны с первой экономикой мира – США. С другой стороны, трейдеры менее уверены, что Федеральный резерв перейдет к снижению базовой ставки после обнародования отчета о потребительских расходах в США. CNBC.

К теме! Добавляют к президенту США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти якобы приблизились к общей позиции относительно повышения долгового потолка, однако до сих пор нет единодушного решения.

Напомним, что такую динамику доллара демонстрирует после лучшей недели на рынке с сентября. За это время он вырос на 1,4%.