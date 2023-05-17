Останні зміни на ринку

Під час торгової сесії у середу, 17 травня, Індекс долара США коливається на рівні 102,90. Котирування подорожчали на 0,34%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання індексу становить 102,54 – 103,04. Загалом валюта досягла пікового рівня з початку квітня.

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Крайні позиції Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за 20 років;

Мінімально цей індикатор за рік падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Цікаво! Легендарний інвестор та бізнесмен Воррен Баффет переконаний, що наразі немає альтернатив для долара на глобальному ринку.

Що впливає на долар США

Долар виграє від свого статусу валюти-прихистку на тлі ризиків щодо дефолту країни з першою економікою світу – США. З іншої сторони трейдери менш впевнені, що Федеральний резерв перейде до зниження базової ставки після оприлюднення звіту про споживчі витрати у США, інформує CNBC.

До теми! Додають до президент США Джо Байден та спікер Палати представників Кевін Маккарті нібито наблизилися до спільної позиції стосовно підвищення боргової стелі, проте досі немає одностайного рішення.

Нагадаємо, що таку динаміку долара демонструє після найкращого тижня на ринку з вересня. За цей час він виріс на 1,4%.