Світові ціни на нафту на сьогодні

У п'ятницю, 11 квітня, еталонні бренди нафти фіксують нові втрати на ринку. Крім того, нафта, найімовірніше, завершить тиждень, зафіксувавши спад на ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Актуально Найбагатші люди світу "заробили" рекордну суму за день завдяки Трампу

Ціни на нафту падають через ескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу – США та Китаєм. На ринку побоюються, що тривала торгова війна спровокує зменшення обсягів споживання сирої нафти, оскільки суперечки між Китаєм та США стримують економічне зростання.

Нагадаємо, що Дональд Трамп ставить на паузу запровадження тарифів для більшості країн світу, за винятком Китаю. Нагадаємо, що це не вперше США запроваджують додаткові тарифи на імпорт з Китаю за останні дні.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 31 цент або на 0,5%. Сорт нафти торгується на рівні 63,02 долара за один барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 36 центів або на 0,6%. Вартість американської нафти впало до 59,71 долара за барель. Обидві марки нафти завершили попередню торгову сесію із просіданням на понад 2 долари.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: