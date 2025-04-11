Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 11 апреля, эталонные бренды нефти фиксируют новые потери на рынке. Кроме того, нефть, вероятнее всего, завершит неделю, зафиксировав спад на рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают из-за эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем. На рынке опасаются, что длительная торговая война спровоцирует уменьшение объемов потребления сырой нефти, поскольку споры между Китаем и США сдерживают экономический рост.

Напомним, что Дональд Трамп ставит на паузу введение тарифов для большинства стран мира, за исключением Китая. Напомним, что это не впервые США вводят дополнительные тарифы на импорт из Китая за последние дни.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 31 цент или на 0,5%. Сорт нефти торгуется на уровне 63,02 доллара за один баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 36 центов или на 0,6%. Стоимость американской нефти упало до 59,71 доллара за баррель. Обе марки нефти завершили предыдущую торговую сессию с проседанием более чем на 2 доллара.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: