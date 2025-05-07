Вперше з початку торгової війни: США та Китай оголосили переговори щодо мит
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Грір проведуть переговори з Китаєм у Швейцарії, щоб зменшити тарифне протистояння.
- Переговори стануть першими з моменту запровадження Дональдом Трампом тарифів на китайські товари, зосереджуючись на деескалації напруженості.
США та Китай роблять перші кроки до налагодження торгових відносин. Країни на цьому тижні проведуть перші переговори після початку торгової війни.
Переговори США та Китаю: коли старт
Глава Мінфіну США Скотт Бессент та торговий представник країни Джеймісон Грір пізніше цього тижня прибудуть у Швейцарію. Їхня головна мета – це торгові переговори з Китаєм. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Китай на переговорах буде представляти віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен. Додають, що Ліфен є головним представником уряду з питань торгово-економічного співробітництва між Китаєм та США. Країни прагнуть деескалації тарифного протистояння, яке загрожує економікам обох країн. Варто наголосити, що США та Китай – це найбільші економіки світу.
Що таке Держрада КНР
Це будуть перші підтверджені переговори між США та Китаєм з моменту запровадження Дональдом Трампом тарифів на китайські товари на рівні 145%. При цьому Пекін ввів мита на американські товари в розмірі 125% у відповідь.
До теми! Ціни на нафту уже відреагували на новини про переговори між США та Китаєм. Еталонні бренди нафти почали дорожчати після різкого обвалу.
Скотт Бессент заявив, що переговори, які заплановані на 9 – 12 травня, будуть зосереджені на деескалації, а не на великій торговій угоді. Мовляв, країнам спершу потрібно послабити рівень напруги у відносинах, перш ніж рухатися далі. Глава Мінфіну США наголосив, що Вашингтон не прагне розривати відносини з Китаєм, але хоче справедливої торгівлі.