Переговоры США и Китая: когда старт

Глава Минфина США Скотт Бессент и торговый представитель страны Джеймисон Грир позже на этой неделе прибудут в Швейцарию. Их главная цель – это торговые переговоры с Китаем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Китай на переговорах будет представлять вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн. Добавляют, что Лифен является главным представителем правительства по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Страны стремятся деэскалации тарифного противостояния, которое угрожает экономикам обеих стран. Стоит отметить, что США и Китай – это крупнейшие экономики мира.

Что такое Госсовет КНР

Это высший орган исполнительной власти Китая, который внедряет в жизнь законы и постановления, разработанные и принятые Всекитайским собранием народных представителей и его Постоянным комитетом.

Это будут первые подтвержденные переговоры между США и Китаем с момента введения Дональдом Трампом тарифов на китайские товары на уровне 145%. При этом Пекин ввел пошлины на американские товары в размере 125% в ответ.

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Скотт Бессент заявил, что переговоры, которые запланированы на 9 – 12 мая, будут сосредоточены на деэскалации, а не на большой торговой сделке. Мол, странам сначала нужно ослабить уровень напряжения в отношениях, прежде чем двигаться дальше. Глава Минфина США отметил, что Вашингтон не стремится разрывать отношения с Китаем, но хочет справедливой торговли.