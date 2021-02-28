У США планують створити електронний долар

У США заговорили про створення електронного долара. Федеральна резервна система (ФРС) шукає шлях, як зробити це правильно, без негативних наслідків для банківської системи.

Про це заявив глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл на слуханнях в банківському комітеті Сенату США. За його словами, зараз обговорюється питання доцільності електронного долара.

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"Ми дуже уважно вивчаємо питання того, чи вводити електронний долар. Це питання, яке розглядають світові центробанки. Є значні технічні та регулятивні питання у зв'язку з тим, як це робити", – сказав він.

ФРС насамперед планує широко консультуватися з громадськістю про ведення такої ініціативи. Пауелл вважає, що долар є резервною світовою валютою, і вони несуть відповідальність за те, щоб зробити це правильно.

Нам не треба бути першими, ми повинні зробити це правильно. Але це те, у що ми інвестуємо час, праця,

– зазначив голова ФРС.

Своє зацікавленням введенням цифрової валюти озвучила також міністерка фінансів Джанет Єллен. За її словами, це може призвести до "швидших, безпечніших і дешевших платежів".

Яка країна вже розробила цифрову валюту

Лідером у розробці національної цифрової валюти можна назвати Китай. Країна почала над цим працювати ще у 2019 році. Головною відмінністю цифрових юанів від популярних криптовалют є те, що вони розробляються центральним банком країни. Отже, вони контролюються єдиною владою, а не децентралізованою системою, керованою користувачами зі всього світу.