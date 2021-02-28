У США планують створити електронний долар
У США заговорили про створення електронного долара. Федеральна резервна система (ФРС) шукає шлях, як зробити це правильно, без негативних наслідків для банківської системи.
Джерело:Global Times
Про це заявив глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл на слуханнях в банківському комітеті Сенату США. За його словами, зараз обговорюється питання доцільності електронного долара.
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"Ми дуже уважно вивчаємо питання того, чи вводити електронний долар. Це питання, яке розглядають світові центробанки. Є значні технічні та регулятивні питання у зв'язку з тим, як це робити", – сказав він.
ФРС насамперед планує широко консультуватися з громадськістю про ведення такої ініціативи. Пауелл вважає, що долар є резервною світовою валютою, і вони несуть відповідальність за те, щоб зробити це правильно.
Нам не треба бути першими, ми повинні зробити це правильно. Але це те, у що ми інвестуємо час, праця,
– зазначив голова ФРС.
Своє зацікавленням введенням цифрової валюти озвучила також міністерка фінансів Джанет Єллен. За її словами, це може призвести до "швидших, безпечніших і дешевших платежів".
Яка країна вже розробила цифрову валюту
Лідером у розробці національної цифрової валюти можна назвати Китай. Країна почала над цим працювати ще у 2019 році. Головною відмінністю цифрових юанів від популярних криптовалют є те, що вони розробляються центральним банком країни. Отже, вони контролюються єдиною владою, а не децентралізованою системою, керованою користувачами зі всього світу.
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