Центральний банк Пекіну планує виділити громадянам "цифрові юани" на близько 1,5 мільйона доларів. Це вже третє випробування валюти, розробленої Народним банком Китаю.

В останні місяці експерименти вже відбулися в містах Шеньчжень і Сучжоу.

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Хто отримає цифрову валюту

Влада Пекіну заявила, що буде обрано 50 тисяч громадян, які залишали заявки для отримання цифрової валюти. Їм дадуть 200 юанів, або близько 30 доларів кожному. Всі, хто отримав гроші, зможуть їх витратити в:

призначених автономних місцях;

на сайті е-комерції JD.com під час новорічних свят за місячним календарем.

Довідка. Китайський Новий рік 2021 року припадає на 12 лютого, святкувати його будуть з 12 по 27 лютого.

Термін використання "цифрових юанів"

Цифрову валюту можна використати з 10 до 17 лютого. Такий експеримент відкритий лише для осіб, які мають китайський ідентифікаційний номер або посвідку на проживання з Гонконгу, Макао або Тайваню.

Що відомо про цифрову валюту Пекіну

Над розробкою цифрової валюти Китай почав працювати ще у вересня 2019 року. Їх головною відмінністю від популярних криптовалют, наприклад, біткойна, є те, що вони розробляються центральним банком країни. Це означає, що "цифрові юани" контролюються єдиною владою, а не децентралізованою системою, керованою користувачами зі всього світу.

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