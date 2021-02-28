В США заговорили о создании электронного доллара. Федеральная резервная система (ФРС) ищет путь, как сделать это правильно, без негативных последствий для банковской системы.

Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената США. По его словам, сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара.

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"Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки. Имеются значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать", – сказал он.

ФРС прежде всего планирует широко консультироваться с общественностью о ведении такой инициативы. Пауэлл считает, что доллар является резервной мировой валютой, и они несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно.

Нам не нужно быть первыми, мы должны сделать это правильно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд,

– отметил глава ФРС.

Свой интерес о введение цифровой валюты озвучила также министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, это может привести к "быстрым, безопасным и дешевым платежам".

Какая страна уже разработала цифровую валюту

Лидером в разработке национальной цифровой валюты можно назвать Китай. Страна начала над этим работать еще в 2019 году. Главным отличием цифровых юаней от популярных криптовалют является то, что они разрабатываются центральным банком страны. Следовательно, они контролируются единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями со всего мира.

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