В США планируют создать электронный доллар
В США заговорили о создании электронного доллара. Федеральная резервная система (ФРС) ищет путь, как сделать это правильно, без негативных последствий для банковской системы.
Источник:Global Times
Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на слушаниях в банковском комитете Сената США. По его словам, сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара.
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"Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки. Имеются значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать", – сказал он.
ФРС прежде всего планирует широко консультироваться с общественностью о ведении такой инициативы. Пауэлл считает, что доллар является резервной мировой валютой, и они несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно.
Нам не нужно быть первыми, мы должны сделать это правильно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд,
– отметил глава ФРС.
Свой интерес о введение цифровой валюты озвучила также министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, это может привести к "быстрым, безопасным и дешевым платежам".
Какая страна уже разработала цифровую валюту
Лидером в разработке национальной цифровой валюты можно назвать Китай. Страна начала над этим работать еще в 2019 году. Главным отличием цифровых юаней от популярных криптовалют является то, что они разрабатываются центральным банком страны. Следовательно, они контролируются единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями со всего мира.
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