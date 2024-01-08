Йдеться про американську нафту, яку почали купувати все більше після атак хуситів на комерційні судна, за оцінками аналітиків з японської компанії Mizuho.

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США експорту.ють більше нафти через хаос у Червоному морі

Перш за все це пов'язано з тим, що експорт американської нафти у поточній ситуації став безпечнішим та дешевшим способом забезпечення попиту на сировину та організації постачання. Особливо це стосується клієнтів в Європі.

За останніми даними, експорт нафти з США за тиждень, який завершився 29 грудня, зріс на 35% до майже 5,3 мільйона барелів на день. Таке різке зростання зафіксували вперше з початку атак хуситів, які почалися у середині листопада, на судна у Червоному морі.

Хто такі хусити Це воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Цю групу нарекли на честь її засновником і колишнього керівника Хусейна аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року.

У компанії Mizuho очікують, що у найближчі тижні нафтовий експорт США буде зберігатися вище позначки у 5 мільйонів барелів на день на тлі посилення геополітичної напруженості.

Нагадаємо, що потужна данська компанія Maersk у перший тиждень січня оголосила, що виводить свої судна з Червоного моря через безпекові питання. У компанії додали, що ситуація постійно розвивається та залишається вкрай нестабільною, а всі доступні дані підтверджують наявність серйозних ризиків.