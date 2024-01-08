Речь идет об американской нефти, которую начали покупать все больше после атак хуситов на коммерческие суда, по оценкам аналитиков из японской компании Mizuho.

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США экспортируют больше нефти из-за хаоса в Красном море

Прежде всего, это связано с тем, что экспорт американской нефти в текущей ситуации стал более безопасным и дешевым способом обеспечения спроса на сырье и организации поставок. Особенно это касается клиентов в Европе.

По последним данным, экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 29 декабря, вырос на 35% до почти 5,3 миллиона баррелей в день. Такой резкий рост зафиксировали впервые с начала атак хуситов, начавшихся в середине ноября, на суда в Красном море.

Кто такие хуситы Это военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. Эта группа была названа в честь ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, убитого йеменской армией в сентябре 2004 года.

В компании Mizuho ожидают, что в ближайшие недели нефтяной экспорт США будет сохраняться выше отметки 5 миллионов баррелей в день на фоне усиления геополитической напряженности.

Напомним, что мощная датская компания Maersk в первую неделю января объявила, что выводит свои суда из Красного моря из-за вопросов безопасности. В компании добавили, что ситуация постоянно развивается и остается очень нестабильной, а все доступные данные подтверждают наличие серьезных рисков.