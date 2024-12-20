США на межі закриття уряду

Палати представників США не змогла проголосувати за законопроєкт про витрати. Для розуміння, цей документ підтримав Дональд Трамп, який з 20 січня буде почне виконувати обов'язки президента США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що десятки представників Республіканської партіїї кинули виклик новообраному президенту США. Інвестори вважають, що цей крок призвів до підвищення потенціалу політичної невизначеності.

До теми! Фондовий ринок відреагував падінням на новини з Вашингтону. Як-от ф'ючерси на американські фондові індекси зафіксували спад на 0,7 – 1,1%. Це свідчить про те, що сьогоднішні торги на Волл-стріт почалитися із пониженням.

На момент створення цього матеріалу, S&P 500 впав на 0,09%, тоді як акції з індексу NASDAQ торгуються зі спадом на рівні 0,10%, згідно з даними CNBC.