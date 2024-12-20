США на грани закрытия правительства

Палаты представителей США не смогла проголосовать за законопроект о расходах. Для понимания, этот документ поддержал Дональд Трамп, который с 20 января будет начнет исполнять обязанности президента США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что десятки представителей Республиканской партиии бросили вызов новоизбранному президенту США. Инвесторы считают, что этот шаг привел к повышению потенциала политической неопределенности.

К теме! Фондовый рынок отреагировал падением на новости из Вашингтона. Так, фьючерсы на американские фондовые индексы зафиксировали спад на 0,7 – 1,1%. Это свидетельствует о том, что сегодняшние торги на Уолл-стрит начаться с понижением.

На момент создания этого материала, S&P 500 упал на 0,09%, тогда как акции из индекса NASDAQ торгуются со спадом на уровне 0,10%, согласно данным CNBC.