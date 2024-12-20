Іранський ріал обвалився до нового історичного мінімуму

Іранський ріал цього тижня обвалився до нового історичного мінімуму. Це реакція валюти на загострення енергетичної кризи в країні. Ситуацію ускладнюють суворі зимові умови. Про це пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Влада Ірану навіть наказала в середу, 18 грудня, закрити школи, університети та державні заклади. Річ у тому, що енергетичний сектор країни не готовий до сезонних сплесків. Тож, Іран стикається з постійними відключеннями електроенергії та дефіцитом газу. Це наслідки міжнародної санкційної політики та недостатнього інвестування у сектор.

До теми! Міжнародна спільнота запровадила санкції проти Ірану через його ядерну програму, а також її стрімкий розвиток. На сьогодні країна збагачує уран на рівні, якого майже достатньо для створення ядерної зброї.

У результаті валюта обвалилася до 777 000 ріалів за 1 долар. Про це повідомили місцеві трейдери. Центральний банк Ірану намагається врятувати ситуацію. Регулятор вийшов на ринок з додатковими 220 мільйона доларів, але це не надто допомогло.