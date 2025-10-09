Ціна рекордно збільшилась: вартість цього металу лише росте
- Ціна срібла зросла на 1,6% і становить 49,65 долара за унцію.
- Здорожчання срібла спричинене зростанням цін на золото, підвищеним попитом інвесторів та дефіцитом пропозиції.
Срібло продовжує дорожчати. 9 жовтня ціна цього металу рекордно зросла. Імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.
Як подорожчало срібло?
Вартість срібла сьогодні зросла на 1,6%. Зараз цей метал коштує 49,65 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Ціна на срібло з початку року зросла на майже 70%.
Цікавим аспектом ринку срібла є те, що чисті довгі позиції лише незначно зросли, тому це не зростання, засноване на спекулятивному інтересі. З цим рухом ціни на срібло пов'язані досить солідні фундаментальні фактори,
– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.
Чому дорожчає срібло:
- на вартість срібла відчутно впливає здорожчання золота;
- також зростає попит інвесторів на цей метал;
- не можна і не відзначити вплив дефіциту пропозиції на ціну цього металу.
Які ціни на срібло у Нацбанку?
НБУ змінив закупівельні ціни на срібло. 9 жовтня вони такі:
- срібло найвищої проби (себто, банківський метал) сьогодні має ціну – 64,56 гривні за грам;
- цей метал, який не відповідає вимогам, відносно якості банківських металів – 61,33 гривні за грам.
Що потрібно знати про дорогоцінні метали зараз?
Золото стрімко дорожчає. Його вартість майже щоденно зростає. 1 жовтня цей метал коштував 3 891,96 долара за унцію. А от 8 числа золото встановило новий рекорд, максимум за сесію склав – 4 059,05 доларів за унцію.
За 2025 найбільше подорожчала платина. За рік цей метал зріс в ціні на 83,6%. Збільшилась і вартість паладія. За 2025 цей метал подорожчав на 60,5%, повідомляє Reuters.