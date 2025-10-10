Спотова ціна на срібло зросла до найвищого рівня за це десятиліття. У четвер вартість цього металу сягнула рекордного значення. Згодом відбулося подешевшання.

Як подорожчало срібло?

У четвер вартість цього дорогоцінного металу зросла на 4,8%, вона сягнула – 51,24 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Новий удар для Кремля: ще одна країна може відмовитись від російської нафти

Сьогодні срібло зросло в ціні на 0,78%. Воно дещо "опустилось" після рекордного збільшення і тепер коштує – 49,27 долара за унцію.

Як зазначає Reuters, за рік срібло подорожчало на майже 76%. Імовірно, його ціна буде рости і далі.

Враховуючи зростання орендних ставок, яскраво виражену криву зворотного руху та брак ліквідності на лондонському позабіржовому ринку, слід очікувати більшої волатильності срібла,

– наголосив трейдер дорогоцінних металів з InProved Уго Паскаль.

Що потрібно знати про вартість інших металів зараз?