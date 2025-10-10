Спотовая цена на серебро выросла до самого высокого уровня за это десятилетие. В четверг стоимость этого металла достигла рекордного значения. Впоследствии произошло подешевение.

Как подорожало серебро?

В четверг стоимость этого драгоценного металла выросла на 4,8%, она достигла – 51,24 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Новый удар для Кремля: еще одна страна может отказаться от российской нефти

Сегодня серебро выросло в цене на 0,78%. Оно несколько "опустилось" после рекордного увеличения и теперь стоит – 49,27 доллара за унцию.

Как отмечает Reuters, за год серебро подорожало почти на 76%. Вероятно, его цена будет расти и дальше.

Учитывая рост арендных ставок, ярко выраженную кривую обратного движения и недостаток ликвидности на лондонском внебиржевом рынке, следует ожидать большей волатильности серебра,

– отметил трейдер драгоценных металлов с InProved Уго Паскаль.

Что нужно знать о стоимости других металлов сейчас?