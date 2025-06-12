Ціна на срібла

Ціна срібла продовжує падати в ціні. Вартість дорогоцінного металу впала нижче 36,50 долара за унцію під час торгів у середу. Станом на 12 червня ціна металу впала до 36 доларів за унцію. На ринок впливають настрої інвесторів, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Наразі інвестори чекають на новий звіт про інфляцію у США. Ці дані можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи США та динаміку цін на ринку дорогоцінних металів. Також на ринки вплинули результати другого раунду переговорів між США та Китаєм, які пройшли у Лондоні, Велика Британія.

Представники двох найбільших економік світу домовилися щодо рамкового плану реалізації Женевського консенсусу та підтвердили зобов’язання, узгоджені під час недавньої розмови президентів Трампа й Сі.

Наразі на ціну срібла впливає те, що інвестори фіксували прибутки після різкого зростання. Нагадаємо, що на початку червня ціна срібла злетіла до пікового рівня за 13 років. Попри відкат дорогоцінний метал все ще отримує підтримку завдяки таким факторам впливу:

Стійкий попит на метал з боку промислового сектору;

Дефіцит пропозиції на ринку;

Срібло стало привабливим активом в умовах економічної невизначеності.

Для розуміння, на цей метал припадає понад половину світового попиту, оскільки він відіграє важливу роль для енергетичного ринку. Особливо йдеться про "зелену" енергетику.