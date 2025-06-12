Цена на серебро

Цена серебра продолжает падать в цене. Стоимость драгоценного металла упала ниже 36,50 доллара за унцию во время торгов в среду. По состоянию на 12 июня цена металла упала до 36 долларов за унцию. На рынок влияют настроения инвесторов, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Сейчас инвесторы ждут новый отчет об инфляции в США. Эти данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы США и динамику цен на рынке драгоценных металлов. Также на рынки повлияли результаты второго раунда переговоров между США и Китаем, которые прошли в Лондоне, Великобритания.

Представители двух крупнейших экономик мира договорились о рамочном плане реализации Женевского консенсуса и подтвердили обязательства, согласованные во время недавнего разговора президентов Трампа и Си.

Сейчас на цену серебра влияет то, что инвесторы фиксировали прибыли после резкого роста. Напомним, что в начале июня цена серебра взлетела до пикового уровня за 13 лет. Несмотря на откат драгоценный металл все еще получает поддержку благодаря таким факторам влияния:

Устойчивый спрос на металл со стороны промышленного сектора;

Дефицит предложения на рынке;

Серебро стало привлекательным активом в условиях экономической неопределенности.

Для понимания, на этот металл приходится более половины мирового спроса, поскольку он играет важную роль для энергетического рынка. Особенно речь идет о "зеленой" энергетике.