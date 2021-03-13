В 2020 году золото установило исторический рекорд. Серебро также показало стремительный рост: с примерно 15 долларов в 2019 году до около 25 долларов в прошлом году.

Какая цена сейчас

По данным Libertex цена 13 марта – на уровне 25,83 доллара за унцию серебра.

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Цена серебра в течение последнего года / Libertex

Прогноз цены серебра на 2021 год

Несмотря на нынешнее снижение стоимости серебра, многие эксперты, как сообщает finance.ua, оценивают перспективы металла достаточно оптимистично. По мнению специалистов, цена актива году будет волатильной, но может вырасти до 50 долларов, то есть вдвое выше, чем сейчас.

При каких условиях цена возрастет

Чтобы рост был стабильным, стоимость серебра должна закрепиться на отметке 27 долларов за унцию в ближайшее время.

В основном на рост будут влиять:

быстрое восстановление глобальной экономики;

позитивный настрой инвесторов.

Производство серебра

По данным GlobalData, в 2020 году мировое производство серебра упало на 2,4%. Однако ожидается, что в этом году оно вырастет на 8,1% и составит более 918 миллионов унций. А до 2024 года производство достигнет 1 миллиарда унций.



Мировое производство серебра / GlobalData

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