Де "ховається" золото в сучасних технологіях

Золото є важливим матеріалом у сучасних чипах, на яких працюють звичні нам пристрої. Смартфони, ноутбуки та навіть автомобілі містять цей метал, як і великі центри обробки даних та інша цифрова інфраструктура, пише World Gold Council.

Щоправда, висока ціна змушує виробників скорочувати його частку або відмовлятися від неї зовсім. Додатково цьому сприяє мініатюризація: нові мікросхеми стають дедалі меншими. Водночас бум штучного інтелекту, навпаки, підштовхує попит угору.

Окремим напрямом, який у майбутньому може підтримати використання золота, є co-packaged optics (CPO) для швидшого й енергоефективнішого обміну даними в ШІ-інфраструктурі.

У таких системах дорогоцінний метал потрібен для з'єднань, покриттів, окремих оптичних компонентів і високочастотних електродів. І хоча технологія перебуває на ранньому етапі, у її розвиток уже активно інвестують великі виробники напівпровідників і мережевого обладнання, зокрема Nvidia.

До того ж золото потрібне не лише електроніці: його застосовують в аерокосмічній галузі, хімічному каталізі, оптиці та медицині.



Річний попит на золото в технологічному секторі (у тоннах) / Джерело Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council

Наприклад, у сфері охорони здоров'я йдеться про зовсім невеликі кількості, однак саме частинки цього металу використовують у мільярдах діагностичних тестів, які щороку допомагають швидко виявляти малярію, сепсис, ВІЛ/СНІД та інші захворювання. Завдяки простоті використання вони особливо корисні в регіонах по всьому світу, де доступ до інфраструктури обмежений.

Нагадаємо, золото належить до кольорових металів – разом із міддю, алюмінієм, свинцем, цинком та іншими видами.