Чому відбувається накопичення російської нафти?

Потрібно розуміти, що санкції не припинили повністю постачання російської нафти. Але значно ускладнили їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Ці метали дорожчають щодня: сьогодні вони встановили новий ціновий рекорд

Цікаво! З кінця серпня 2025 року кількість російської нафти саме в морі збільшилась на 48%.

Танкери стоять в морі не просто так. Річ у тім, що вони зараз очікують дозволу на причал у китайських та індійських портах.

Накопичення російської нафти в морі також збігається з активізацією дій США проти танкерів, що прямують до Венесуели або з неї, які президент Дональд Трамп звинувачує в перевезенні нафти, що підпадає під санкції. Ці дії можуть викликати занепокоєння у відправників і покупців російської нафти, які побоюються, що їхні вантажі також можуть стати мішенню,

– наголошує видання.

Як показують дані агенції, наразі ситуація з постачаннями виглядає так:

до 21 грудня Росія відвантажувала – майже 3,87 мільйона барелів на день;

для розуміння, це на 200 тисяч більше ніж до 14 грудня.

Зауважимо, що хоча офіційно постачання до Китаю та Індії скорочуються, Кремль намагається обійти цю заборону. Зокрема, не вказуючи кінцевий пункт призначення в суднових документах.

До того ж Москва робить значні знижки на російську нафту. Наприклад нещодавно стало відомо, що Urals впала до майже 34 доларів за барель. Це найнижчий рівень з початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє Bloomberg.

Які санкції впливають на російську нафту зараз?