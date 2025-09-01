Не завжди "чорне золото": який колір має нафта насправді
- Нафта має різні кольори, що варіюються від прозорого до темно-коричневого, залежно від домішок, таких як смоли та асфальтени.
- Світовий лідер за обсягами доведених запасів нафти є Венесуела з 304 мільярдами барелів, але більшість її нафти є важкою та складною для переробки.
Хоча нафту часто називають "чорним золотом", насправді її колір далеко не завжди чорний. Відтінки варіюються від прозорого і жовтуватого до насичено зеленого і темно-коричневого, що залежить від складу і домішок.
Як з'явилась нафта?
Мільйони років тому водорості та рослини мешкали в мілководних морях. Після їх відмирання органічний матеріал осідав на дно, змішувався з іншими відкладеннями та поступово ховався під землею, пише 24 Канал з посиланням на National Geographic.
Під дією тиску і високої температури за мільйони років ці залишки перетворилися на викопне паливо. Сьогодні поклади нафти знаходяться у величезних підземних резервуарах, розташованих там, де колись існували стародавні моря
Який колір має нафта?
Сира нафта найчастіше чорна або темно-коричнева, але спектр її відтінків значно ширший: зустрічається нафта жовтувата, червонувата, зеленувата і навіть майже безбарвна.
Найбільш поширеним кольором вважається коричневий, а чисто чорний варіант зустрічається рідше.
Цікаво! "Чиста" нафта, що складається тільки з вуглеводнів, прозора, як вода. Колір їй надають домішки – різні метали та органічні сполуки.
Що впливає на колір нафти?
Колір нафти формується внаслідок домішок різних додаткових компонентів:
- смоли – в'язкі речовини бурого кольору – надають нафті жовті та червоно-коричневі відтінки;
- асфальтени, тверді чорні сполуки, роблять нафту насичено темною.
Якщо в нафті переважають смоли, але мало асфальтенів, вона стає червоно-коричневою. У зворотній ситуації, при надлишку асфальтенів і низькому вмісті смол, нафта виглядає глибоко чорною.
Примітно! Зазвичай обидва типи сполук присутні одночасно, що пояснює широке розмаїття відтінків. Чим нижча концентрація смол і асфальтенів, тим світліша нафта і тим помітніші жовті або помаранчеві тони.
У ряді регіонів зустрічається нафта зелених відтінків – від світло-жовто-зеленого до насиченого смарагдового. Таке забарвлення пов'язують з присутністю сполук сірки, які стають додатковим "барвником" нафти.
Цікаво! Особливо яскраво виражений зелений колір характерний для деяких родовищ в Ірані.
Що ще цікаво знати про нафту?
- Світова нафтова промисловість використовує як стандарт одиниці виміру – американський нафтовий барель, який був введений ще на початку XX століття. Один такий барель дорівнює 158,988 літра (для зручності часто округляють до 160 літрів). З цього обсягу сирої нафти в середньому можна отримати від 85 до 102 літрів бензину.
- Найбільшим нафтопереробним заводом у світі є Джамнагарський НПЗ в індійському штаті Гуджарат, який належить компанії Reliance Industries Limited. Спочатку його потужність становила 668 тисяч барелів на добу, але після низки розширень вона сягнула 1,2 мільйона барелів на добу. Окрім безпосередньо переробки нафти, він включає власні електростанції, порт та розвинену логістичну інфраструктуру.
- За обсягами доведених запасів нафти світовим лідером є Венесуела, яка володіє покладами в 304 мільярди барелів. Це становить близько 18% від усіх світових запасів. Однак більша частина венесуельської нафти є важкою та надважкою, що потребує значно складнішого і дорожчого процесу переробки порівняно з легкими сортами, які видобувають, наприклад, в Саудівській Аравії чи США.