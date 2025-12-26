Что происходит с добычей газа в России?

Речь идет именно о санкциях против российских энергоносителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Публичные инвестиции в 2026 году достигнут 111,5 миллиарда гривен: на что направят средства

Наша задача заключалась в том, чтобы достичь 100 миллионов тонн годового производства СПГ. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели будет отложено на несколько лет,

– сказал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Заметим, что ранее Россия планировала довести производство СПГ до объемов 100 миллионов тонн. Это должно было произойти до 2030 года.

Интересно! Если бы России удалось достичь таких результатов, она бы занимала примерно 20% от объемов мирового рынка.

Как показывает статистика за первые 11 месяцев 2025 года Россия произвела меньше СПГ, чем ожидалось ранее. Общие объемы составили – 30 миллионов тонн, сообщает Briefly.

Какие санкции действуют на СПГ России?

Нужно понимать, что энергетические санкции против России были внедрены именно с целью уменьшить доходы Москвы. Чтобы, благодаря этому, Кремль был настроен на окончание войны.

В частности, США ввели ограничения против:

всех текущих СПГ-проектов;

а также – будущих.

Исключением из этого перечня стал проект "Ямал СПГ". Им руководит АО "Новатэк".

Что нужно знать об экспорте российского СПГ сейчас?