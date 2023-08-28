Більше вигоди від покупок: в Україні запускають кобрендову картку MONO – АТБ

Маркет АТБ та monobank розпочнуть співпрацю. Тепер їхні клієнти матимуть ще більше вигоди під час покупок, як-от додаткові знижки.

Вигідна картка MONO – АТБ

Як повідомив співзасновник Олег Гороховський monobank запускає кобрендову картку у співпраці з АТБ.

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Він додає, що за пропозицією АТБ-Маркет monobank об’єднає зусилля задля того, щоб клієнти банку та відвідувачі АТБ отримали вигоду від покупок карткою та легший доступ до послуг банку.

Як отримати картку

Картка матиме назвуЦе буде все та сама картка від mono, але під час розрахування нею користувачам будуть автоматично нараховуватися додаткові знижки на позиції в мережі АТБ.

Додаткові знижки можна отримати придбавши карту в АТБ та активувати її через застосунок. Її вартість становитиме 50 гривень. Втім ці кошти згодом повертаються на картку після активізації.

Кешбеки за категорією "Продукти та супермаркети" нараховуватимуться незалежно від знижок АТБ.

Вже наявну карту перевипускати не будуть, віддаватимемо картку АТБ у Wallet Apple/GooglePay.

Так само майбутні карти партнерів будуть додаватися допкартою в Wallet, а рахунок у всіх карток буде загальний – рахунок чорної картки.

Протягом одного – двох тижнів картки з’являться на полицях всіх магазинів АТБ.