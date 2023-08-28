Більше вигоди від покупок: в Україні запускають кобрендову картку MONO – АТБ
28 серпня 2023, 13:14Читать новость на русском
Джерело:Олег Гороховський
Маркет АТБ та monobank розпочнуть співпрацю. Тепер їхні клієнти матимуть ще більше вигоди під час покупок, як-от додаткові знижки.
Вигідна картка MONO – АТБ
Як повідомив співзасновник Олег Гороховський monobank запускає кобрендову картку у співпраці з АТБ.
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Він додає, що за пропозицією АТБ-Маркет monobank об’єднає зусилля задля того, щоб клієнти банку та відвідувачі АТБ отримали вигоду від покупок карткою та легший доступ до послуг банку.Важливо! Картка матиме назву MONO – АТБ. Це буде все та сама картка від mono, але під час розрахування нею користувачам будуть автоматично нараховуватися додаткові знижки на позиції в мережі АТБ.
Як отримати картку
Додаткові знижки можна отримати придбавши карту в АТБ та активувати її через застосунок. Її вартість становитиме 50 гривень. Втім ці кошти згодом повертаються на картку після активізації.Зверніть увагу! Протягом одного – двох тижнів картки з’являться на полицях всіх магазинів АТБ.
- Кешбеки за категорією "Продукти та супермаркети" нараховуватимуться незалежно від знижок АТБ.
- Вже наявну карту перевипускати не будуть, віддаватимемо картку АТБ у Wallet Apple/GooglePay.
- Так само майбутні карти партнерів будуть додаватися допкартою в Wallet, а рахунок у всіх карток буде загальний – рахунок чорної картки.