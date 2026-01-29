Хто може отримати 10 тисяч гривень від ООН?

Однак отримають гроші не всі – подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи, що відповідають критеріям. Деталі повідомили у Благодійному фонді "Право на захист".

Дивіться також Українці з Дією на телефоні можуть оформити нову допомогу для сім'ї

Подати заявку можна в пунктах збору даних, якщо дохід менший за 6 318 гривень на особу, родина належить до перелічених нижче категорій і має хоча б один із критеріїв вразливості.

Про які категорії йдеться?

Внутрішньо переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України).

Люди, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулись з-за кордону в Україну , починаючи з 24 лютого 2022 року.

Люди, які після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до місць постійного проживання в межах країни, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про які критерії вразливості йдеться?

Родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

Родина, яку очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

Родина з однією або кількома особами з особливими потребами (мають інвалідність, хронічні захворювання).

Зверніть увагу! Йдеться про тих, хто не отримував грошову допомогу від УВКБ ООН раніше, а також від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Пункти реєстрації знаходяться в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, пише УВКБ ООН.

Нагадаємо, раніше Сумська ОВА повідомляла, що "Право на захист" – це одна з найбільших правозахисних організацій в Україні та партнер УВКБ ООН. Благодійний фонд надає грошову допомогу вимушено переміщеним особам та постраждалим від війни. Актуальну інформацію про допомогу на Сумщині можна дізнатися за посиланням.

Які документи потрібно підготувати?

Документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону.

Що відомо про іншу допомогу від держави?