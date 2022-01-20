Сорос та ексконкуренти Цукерберга інвестували у компанію з NFT: у скільки її тепер оцінюють
Джерело:Yahoo! Finance
Приватна американська компанія з управління інвестиціями Soros Fund Management та фірма інвесторів та братів Вінклвосс підтримали компанію, яка займається NFT та метавсесвітом Animoca Brands Corp. Який результат це дало – читайте далі.
У результаті нового інвестиційного раунду компанія Animoca Brands Corp. майже подвоїла свою оцінку до 5 мільярдів доларів.
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Новий успіх гонконзької компанії
Animoca та її дочірні компанії пропонують невзаємозамінні токени та ігри, пов'язані з блокчейн-платформою. Йдеться як про власні розробки, так і співпрацю з іншими брендами. Компанія охоплює мобільні пристрої, домашні консолі та інтернет. Відомо, що останній інвестиційний раунд очолював фонд Liberty City Ventures. До нього також приєдналися:
- Mirae Asset,
- Sequoia China,
- Kingsway,
- Pacific Century Group,
- C Ventures.
Ігри можуть стати ключем до масового впровадження технології блокчейн, і Animoca Brands, мабуть, є найкращою компанією в цьому просторі в усьому світі,
– сказав засновник і головний виконавчий директор компанії Kingsway Capital.
По суті NFT перехопила естафету хайпу навколо криптовалют у 2021 році. Ця абревіатура отримала звання "Слово року" від укладачів Collins English Dictionary. Загалом гравці індустрії блокчейну за останній рік помітили, що їхні оцінки зростали:
- біржа криптовалют FTX Trading Ltd. досягла 25 мільярдів доларів у жовтні;
- торгова платформа NFT OpenSea цього місяця перевищила 13 мільярдів доларів;
- Animoca продовжила жовтневий раунд, під час якого фірму оцінили у 2,2 мільярда доларів, проте нове надходження капіталу в розмірі 359 мільйонів доларів перевищує загальну суму за весь 2021 рік.
Невзаємозамінні токени стали новим джерелом для спекулятивних інвестицій, а також нових комерційних можливостей для художників, брендів і знаменитостей. Animoca входить до переліку компаній, які прагнуть задовольнити цей попит.
Фірма з Гонконгу співпрацює з популярними брендами (футбольні клуби та розважальні франшизи) задля створення та поширення NFT. Компанія випустила NFT для своїх інвесторів, щоб відзначити свій статус єдинорога, коли вперше перевищила оцінку в 1 мільярд доларів у липні.