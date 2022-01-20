В результате нового инвестиционного раунда компания Animoca Brands Corp. почти удвоила свою отметку до 5 миллиардов долларов.

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Новый успех гонконгской компании

Animoca и ее дочерние компании предлагают невзаимозаменяемые токены и игры, связанные с блокчейн-платформой. Речь идет как о собственных разработках, так и о сотрудничестве с другими брендами. Компания включает мобильные устройства, домашние консоли и интернет. Известно, что последний инвестиционный раунд возглавлял фонд Liberty City Ventures. К нему также присоединились:

Mirae Asset,

Sequoia China,

Kingsway,

Pacific Century Group,

C Ventures.

Игры могут стать ключом к массовому внедрению технологии блокчейн, и Animoca Brands, пожалуй, является лучшей компанией в этом пространстве по всему миру,

– сказал основатель и главный исполнительный директор компании Kingsway Capital.

По сути, NFT перехватили эстафету хайпа вокруг криптовалют в 2021 году. Эта аббревиатура получила звание "Слово года" от составителей Collins English Dictionary. В общем, игроки индустрии блокчейна за последний год заметили, что их оценки росли:

биржа криптовалют FTX Trading Ltd. достигла 25 миллиардов долларов в октябре;

торговая платформа NFT OpenSea в этом месяце превысила 13 миллиардов долларов;

Animoca продлила октябрьский раунд, во время которого фирму оценили в 2,2 миллиарда долларов, однако новое поступление капитала в размер и 359 миллионов долларов превышает общую сумму за весь 2021 год.

Интересно! Братья Винклвосс в течение нескольких лет судились с Марком Цукербергом из-за Meta (ранее Facebook). Они утверждали, что Цукерберг присвоил себе идею их соцсети для создания Facebook. Они были одними из первых поклонников биткоина.

Взаимозаменяемые токены стали новым источником для спекулятивных инвестиций, а также новых коммерческих возможностей для художников, брендов и знаменитостей. Animoca входит в список компаний, стремящихся удовлетворить этот спрос.