У результаті нового інвестиційного раунду компанія Animoca Brands Corp. майже подвоїла свою оцінку до 5 мільярдів доларів.

Варте уваги Протистояння фіатних валют та цифрових грошей: які можливості це відкриває

Новий успіх гонконзької компанії

Animoca та її дочірні компанії пропонують невзаємозамінні токени та ігри, пов'язані з блокчейн-платформою. Йдеться як про власні розробки, так і співпрацю з іншими брендами. Компанія охоплює мобільні пристрої, домашні консолі та інтернет. Відомо, що останній інвестиційний раунд очолював фонд Liberty City Ventures. До нього також приєдналися:

Mirae Asset,

Sequoia China,

Kingsway,

Pacific Century Group,

C Ventures.

Ігри можуть стати ключем до масового впровадження технології блокчейн, і Animoca Brands, мабуть, є найкращою компанією в цьому просторі в усьому світі,

– сказав засновник і головний виконавчий директор компанії Kingsway Capital.

По суті NFT перехопила естафету хайпу навколо криптовалют у 2021 році. Ця абревіатура отримала звання "Слово року" від укладачів Collins English Dictionary. Загалом гравці індустрії блокчейну за останній рік помітили, що їхні оцінки зростали:

біржа криптовалют FTX Trading Ltd. досягла 25 мільярдів доларів у жовтні;

доларів у жовтні; торгова платформа NFT OpenSea цього місяця перевищила 13 мільярдів доларів;

доларів; Animoca продовжила жовтневий раунд, під час якого фірму оцінили у 2,2 мільярда доларів, проте нове надходження капіталу в розмірі 359 мільйонів доларів перевищує загальну суму за весь 2021 рік.

Цікаво! Брати Вінклвосс протягом кількох років судилися з Марком Цукербергом через Meta (раніше Facebook). Вони стверджували, що Цукерберг привласнив собі ідею їхнього соцмережі для створення Facebook. Вони були одними із перших прихильників біткойна.

Невзаємозамінні токени стали новим джерелом для спекулятивних інвестицій, а також нових комерційних можливостей для художників, брендів і знаменитостей. Animoca входить до переліку компаній, які прагнуть задовольнити цей попит.

Фірма з Гонконгу співпрацює з популярними брендами (футбольні клуби та розважальні франшизи) задля створення та поширення NFT. Компанія випустила NFT для своїх інвесторів, щоб відзначити свій статус єдинорога, коли вперше перевищила оцінку в 1 мільярд доларів у липні.