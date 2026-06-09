Невикористані кошти спишуть з карти: важливе повідомлення для українців
Наразі в Україні діє важлива програма: Скринінг здоров'я 40+. Вона дозволяє отримати спеціальну підтримку від держави. Ці кошти перераховуються на спеціальний рахунок.
Чому можуть забрати гроші за програмою Скринінг здоров'я 40+?
Коли людина оформлює цю програму, вона має 2 місяці, щоб використати кошти, повідомляє МОЗ.
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Якщо гроші не використати протягом цього періоду, вони автоматично повернуться в бюджет. Цікавим є нюанс, що для тих, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, діє окремий перехідний період. Ці гроші потрібно витратити цьогоріч до 30 червня.
Використати такі гроші можна для обстеження. Тобто, наприклад, таких досліджень:
- оцінки ментального здоров'я;
- дослідження та виявлення серцево-судинних захворювань.
Програма продовжує набирати обертів. Від початку її дії вже понад 55 тисяч українців та українок пройшли скринінг, а понад 500 тисяч людей подали заявки на участь. Нині пройти скринінг можна у 2050 місцях надання послуг у медичних закладах по всій країні,
– наголошує міністерство.
Що важливо знати про оформлення цієї програми?
- Наразі таку допомогу можуть оформити всі українці, яким виповнилося 40 років. Тобто, навіть на наступний день після досягнення вказанного віку.
- Подати заявку на отримання цієї допомоги можна різними методами. Наприклад, користуючись Дією. Також оформити підтримку дозволено через ЦНАП.