Чому можуть забрати гроші за програмою Скринінг здоров'я 40+?

Коли людина оформлює цю програму, вона має 2 місяці, щоб використати кошти, повідомляє МОЗ.

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Якщо гроші не використати протягом цього періоду, вони автоматично повернуться в бюджет. Цікавим є нюанс, що для тих, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, діє окремий перехідний період. Ці гроші потрібно витратити цьогоріч до 30 червня.

Використати такі гроші можна для обстеження. Тобто, наприклад, таких досліджень:

оцінки ментального здоров'я;

дослідження та виявлення серцево-судинних захворювань.

Програма продовжує набирати обертів. Від початку її дії вже понад 55 тисяч українців та українок пройшли скринінг, а понад 500 тисяч людей подали заявки на участь. Нині пройти скринінг можна у 2050 місцях надання послуг у медичних закладах по всій країні,

– наголошує міністерство.

Що важливо знати про оформлення цієї програми?