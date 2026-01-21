Укр Рус
21 січня, 16:10
В усьому винна Європа: Бессент зробив шокуючу заяву

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Європу в купівлі російських енергоносіїв та дозволі на побудову "Північного потоку-2".
  • Бессент стверджує, що дозвіл на "Північний потік-2" допоміг сформувати військовий бюджет Росії та профінансувати війну в Україні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зробив шокуючу заяву на тлі слів Трампа про введення тарифів проти ЄС. Американський урядовець звинуватив Європу у купівлі російських енергоносіїв.

Що відомо про нову заяву Бессента?

Також Бессент розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2", повідомляє The Guardian.

Зауважимо, що дозвіл на прокладання "Північного потоку-2" було дано до початку повномасштабної війни в Україні. Завершили побудову цього шляху у 2021 році, повідомляє Nord Stream 2 AG.

За словами Бессента, саме дозвіл Європи на створення "Північного потоку-2" сформував військовий бюджет Росії. Тобто, дозволив профінансувати війну в Україні.

 

Скотт Бессент

Міністр Сполучених Штатів Америки

Європа – це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність.

Бессент розкритикував і торгівельну політику ЄС. Як каже американський міністр, Європа мала спочатку зруйнувати торгівельні бар'єри всередині себе, а потім вже ухвалювати якісь рішення, щодо ситуації ззовні.

Чому загострюється конфлікт між США та ЄС?

  • Трамп погрожує ЄС впровадити тарифи через Гренландію. Мита 10% будуть введені з 1 лютого, якщо європейська та американська сторона не зможуть домовитися.

  • Ці тарифи будуть діяти саме проти тих країн, які підтримують Данію. Тобто, вони виступають проти передачі Гренландії США. Щобільше, анонсовані американські мита мають зрости у червні – до 25%.

  • Європа не стала мовчати. Низка європейських лідерів виступили із важливими заявами. Вони сказали, що готові дати спільну відповідь на тарифні погрози Трампа.