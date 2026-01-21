Укр Рус
21 января, 16:10
3

Во всем виновата Европа: Бессент сделал шокирующее заявление

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Европу в покупке российских энергоносителей и разрешении на построение "Северного потока-2".
  • Бессент утверждает, что разрешение на "Северный поток-2" помогло сформировать военный бюджет России и профинансировать войну в Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент сделал шокирующее заявление на фоне слов Трампа о введении тарифов против ЕС. Американский чиновник обвинил Европу в покупке российских энергоносителей.

Что известно о новом заявлении Бессента?

Также Бессент раскритиковал Европу за разрешение на построение "Северного потока-2", сообщает The Guardian.

Заметим, что разрешение на прокладку "Северного потока-2" было дано до начала полномасштабной войны в Украине. Завершили построение этого пути в 2021 году, сообщает Nord Stream 2 AG.

По словам Бессента, именно разрешение Европы на создание "Северного потока-2" сформировало военный бюджет России. То есть, позволил профинансировать войну в Украине.

 

Скотт Бессент

Министр Соединенных Штатов Америки

Европа – это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность.

Бессент раскритиковал и торговую политику ЕС. Как говорит американский министр, Европа должна была сначала разрушить торговые барьеры внутри себя, а потом уже принимать какие-то решения, по ситуации извне.

Почему обостряется конфликт между США и ЕС?

  • Трамп угрожает ЕС утвердить тарифы из-за Гренландии. Пошлины 10% будут введены с 1 февраля, если европейская и американская сторона не смогут договориться.

  • Эти тарифы будут действовать именно против тех стран, которые поддерживают Данию. То есть, они выступают против передачи Гренландии США. Более того, анонсированные американские пошлины должны вырасти в июне – до 25%.

  • Европа не стала молчать. Ряд европейских лидеров выступили с важными заявлениями. Они сказали, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа.