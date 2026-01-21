Що відомо про нову заяву Бессента?

Також Бессент розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2", повідомляє The Guardian.

Читайте також Допомога для людей з III групою інвалідності: які виплати та пільги у 2026 році

Зауважимо, що дозвіл на прокладання "Північного потоку-2" було дано до початку повномасштабної війни в Україні. Завершили побудову цього шляху у 2021 році, повідомляє Nord Stream 2 AG.

За словами Бессента, саме дозвіл Європи на створення "Північного потоку-2" сформував військовий бюджет Росії. Тобто, дозволив профінансувати війну в Україні.

Скотт Бессент Міністр Сполучених Штатів Америки Європа – це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність.

Бессент розкритикував і торгівельну політику ЄС. Як каже американський міністр, Європа мала спочатку зруйнувати торгівельні бар'єри всередині себе, а потім вже ухвалювати якісь рішення, щодо ситуації ззовні.

Чому загострюється конфлікт між США та ЄС?