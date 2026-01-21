Що відомо про нову заяву Бессента?
Також Бессент розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2", повідомляє The Guardian.
Зауважимо, що дозвіл на прокладання "Північного потоку-2" було дано до початку повномасштабної війни в Україні. Завершили побудову цього шляху у 2021 році, повідомляє Nord Stream 2 AG.
За словами Бессента, саме дозвіл Європи на створення "Північного потоку-2" сформував військовий бюджет Росії. Тобто, дозволив профінансувати війну в Україні.
Європа – це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність.
Бессент розкритикував і торгівельну політику ЄС. Як каже американський міністр, Європа мала спочатку зруйнувати торгівельні бар'єри всередині себе, а потім вже ухвалювати якісь рішення, щодо ситуації ззовні.
Чому загострюється конфлікт між США та ЄС?
Трамп погрожує ЄС впровадити тарифи через Гренландію. Мита 10% будуть введені з 1 лютого, якщо європейська та американська сторона не зможуть домовитися.
Ці тарифи будуть діяти саме проти тих країн, які підтримують Данію. Тобто, вони виступають проти передачі Гренландії США. Щобільше, анонсовані американські мита мають зрости у червні – до 25%.
Європа не стала мовчати. Низка європейських лідерів виступили із важливими заявами. Вони сказали, що готові дати спільну відповідь на тарифні погрози Трампа.