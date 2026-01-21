Что известно о новом заявлении Бессента?
Также Бессент раскритиковал Европу за разрешение на построение "Северного потока-2", сообщает The Guardian.
Заметим, что разрешение на прокладку "Северного потока-2" было дано до начала полномасштабной войны в Украине. Завершили построение этого пути в 2021 году, сообщает Nord Stream 2 AG.
По словам Бессента, именно разрешение Европы на создание "Северного потока-2" сформировало военный бюджет России. То есть, позволил профинансировать войну в Украине.
Европа – это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность.
Бессент раскритиковал и торговую политику ЕС. Как говорит американский министр, Европа должна была сначала разрушить торговые барьеры внутри себя, а потом уже принимать какие-то решения, по ситуации извне.
Почему обостряется конфликт между США и ЕС?
Трамп угрожает ЕС утвердить тарифы из-за Гренландии. Пошлины 10% будут введены с 1 февраля, если европейская и американская сторона не смогут договориться.
Эти тарифы будут действовать именно против тех стран, которые поддерживают Данию. То есть, они выступают против передачи Гренландии США. Более того, анонсированные американские пошлины должны вырасти в июне – до 25%.
Европа не стала молчать. Ряд европейских лидеров выступили с важными заявлениями. Они сказали, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа.