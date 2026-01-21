Что известно о новом заявлении Бессента?

Также Бессент раскритиковал Европу за разрешение на построение "Северного потока-2", сообщает The Guardian.

Заметим, что разрешение на прокладку "Северного потока-2" было дано до начала полномасштабной войны в Украине. Завершили построение этого пути в 2021 году, сообщает Nord Stream 2 AG.

По словам Бессента, именно разрешение Европы на создание "Северного потока-2" сформировало военный бюджет России. То есть, позволил профинансировать войну в Украине.

Скотт Бессент Министр Соединенных Штатов Америки Европа – это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность.

Бессент раскритиковал и торговую политику ЕС. Как говорит американский министр, Европа должна была сначала разрушить торговые барьеры внутри себя, а потом уже принимать какие-то решения, по ситуации извне.

Почему обостряется конфликт между США и ЕС?