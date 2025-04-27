Золотой запас Украины

В золотовалютных резервах Украины существенная доля приходится на золото. На драгоценный металл приходится 6,40% резервов страны, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ. Это данные за март 2025 года.

Обратите внимание Добывают ли в Украине один из самых популярных драгоценных камней в мире

Всего по итогам марта резервы Украины оценили в 42,4 миллиарда долларов. За месяц этот показатель вырос почти на 6%. На золото приходится более 2,7 миллиарда долларов США.

Что такое золотой резерв Это запас золота, который находится под контролем центрального банка и/или министерства финансов страны. Золотой запас является частью золотовалютного резерва.

Самый большой золотой запас в мире имеет первая экономика мира – США. Американцы имеют в государственном резерве 8133,46 тонны золота. В тройку лидеров также входят Германия и Италия. Они имеют 3351,51 тонны и 2451,84 тонны золота соответственно.