Статки Бейонсе: на чому співачка заробила майже мільярд

Бейонсе давно стала живою легендою у світі музики та шоубізнесу. Її успіхи – результат десятиліть наполегливої праці, творчої майстерності та стратегічних вкладень у найрізноманітніші сфери – від моди до технологій.

Як Бейонсе заробила свої статки?

Музика стала основою добробуту Бейонсе. Понад 20 років вона випускає альбоми, які очолюють світові чарти та розходяться багатомільйонними тиражами, пише 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Одне з основних джерел її багатства – альбом Renaissance та однойменний світовий тур. Високий попит на квитки, ексклюзивні VIP-пакети (включаючи доступ за лаштунки), а також продаж фірмового мерчу принесли їй величезний прибуток.

Які бізнес-проєкти у Бейонсе?

Співачка побудувала розгалужену бізнес-імперію, що охоплює моду, управління та інвестиції. Запущений у співпраці з Adidas бренд Ivy Park зайняв місце на стику спорту, моди та поп-культури.

Цікаво! Основним інструментом контролю над кар'єрою Бейонсе стала власна компанія Parkwood Entertainment, яка займається продюсуванням візуальних альбомів, турів, рекламних кампаній і партнерств. Співвласником компанії є її чоловік Jay-Z.

Завдяки своєму статусу ікони попмузики, Бейонсе бере участь у найприбутковіших рекламних проєктах. За роки кар'єри вона укладала контракти з такими брендами, як Pepsi, L'Oréal і Tiffany & Co. – кожен з них приносив їй багатомільйонний дохід.

Примітно! Бейонсе і Jay-Z. володіють портфелем нерухомості по всій Америці. До нього входять елітні особняки в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Хемптоні, вартість яких з часом тільки зростає.

Співачка також інвестує в технологічні стартапи, бізнеси, що належать представникам меншин, та інші перспективні напрямки. Попри мільйони на рахунку, Бейонсе активно займається благодійністю.

Примітно! Через фонд BeyGOOD Бейонсе фінансує освітні програми, допомагає постраждалим від стихійних лих і сприяє розширенню економічних прав і можливостей для маргіналізованих спільнот.

Які статки Бейонсе?

Статки Бейонсе на червень 2025 року становлять 780 мільйонів доларів. Для порівняння, в травні 2024 року вони оцінювалися в 760 мільйонів доларів.

Важливо! Новий тримісячний тур співачки, присвячений альбому Cowboy Carter за прогнозами, принесе їй 325 мільйонів доларів.