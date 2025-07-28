Как Бейонсе заработала свое состояние?

Музыка стала основой благосостояния Бейонсе. Более 20 лет она выпускает альбомы, которые возглавляют мировые чарты и расходятся многомиллионными тиражами, пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Один из основных источников ее богатства – альбом Renaissance и одноименный мировой тур. Высокий спрос на билеты, эксклюзивные VIP-пакеты (включая доступ за кулисы), а также продажа фирменного мерча принесли ей огромную прибыль.

Какие бизнес-проекты у Бейонсе?

Певица построила разветвленную бизнес-империю, охватывающую моду, управление и инвестиции. Запущенный в сотрудничестве с Adidas бренд Ivy Park занял место на стыке спорта, моды и поп-культуры.

Интересно! Основным инструментом контроля над карьерой Бейонсе стала собственная компания Parkwood Entertainment, которая занимается продюсированием визуальных альбомов, туров, рекламных кампаний и партнерств. Совладельцем компании является ее муж Jay-Z.

Благодаря своему статусу иконы поп-музыки, Бейонсе участвует в самых прибыльных рекламных проектах. За годы карьеры она заключала контракты с такими брендами, как Pepsi, L'Oréal и Tiffany & Co. – каждый из них приносил ей многомиллионный доход.

Примечательно! Бейонсе и Jay-Z. владеют портфелем недвижимости по всей Америке. В него входят элитные особняки в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Хэмптоне, стоимость которых со временем только растет.

Певица также инвестирует в технологические стартапы, бизнесы, принадлежащие представителям меньшинств, и другие перспективные направления. Несмотря на миллионы на счету, Бейонсе активно занимается благотворительностью.

Примечательно! Через фонд BeyGOOD Бейонсе финансирует образовательные программы, помогает пострадавшим от стихийных бедствий и способствует расширению экономических прав и возможностей для маргинализированных сообществ.

Какое состояние Бейонсе?

Состояние Бейонсе на июнь 2025 года составляет 780 миллионов долларов. Для сравнения, в мае 2024 года оно оценивалось в 760 миллионов долларов.

Важно! Новый трехмесячный тур певицы, посвященный альбому Cowboy Carter по прогнозам, принесет ей 325 миллионов долларов.