Як Оззі Осборн заробив свої статки?

Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, через які Осборн був змушений остаточно відмовитися від гастролей, до моменту смерті він встиг накопичити дивовижні статки. Рок-легенда почав свій шлях до слави ще в 1970-х роках і відтоді став одним з найбільш впізнаваних артистів в історії рок-музики, пише 24 Канал з посиланням на Parade.

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Оззі Осборн, справжнє ім'я Джон Майкл Осборн, народився в грудні 1948 року в Бірмінгемі, Англія. У дитинстві він страждав на дислексію та кинув школу в 15 років.

Цікаво! У 1963 році Осборн вперше почув The Beatles. Ця зустріч з музикою стала переломною і надихнула його на власну кар'єру.

У 1967 році він ненадовго приєднався до групи Rare Breed, заснованої басистом Гізером Батлером. Після розпаду колективу вони з Батлером створили нову групу Polka Tulk Blues, до якої увійшли також гітарист Тоні Айоммі та барабанник Білл Уорд.

Важливо! Пізніше назву змінили на Earth, а в 1969 році – на Black Sabbath.

Уже наступного року група випустила дебютний однойменний альбом на лейблі Warner Bros. Records, який став справжнім проривом. Black Sabbath швидко перетворилися на одну з найвпливовіших груп в історії та стали засновниками жанру хеві-метал.

Примітно! Після декількох успішних альбомів і сольних проєктів (в тому числі Blizzard of Ozz) в 1979 році Оззі був виключений з Black Sabbath через проблеми з наркотиками та нестабільну поведінку.

Які статки Оззі Осборна?

За даними на 2025 рік, статки Оззі Осборна оцінювалися приблизно у 220 мільйонів доларів – з урахуванням спільного майна, яке він ділив з дружиною Шерон Осборн. Основне джерело багатства – його музична кар'єра, яка тривала понад 50 років.

Оззі Осборн на сцені у 1974 році / фото Getty Images

З моменту заснування Black Sabbath Осборн продав десятки мільйонів альбомів по всьому світу. Його сольна кар'єра також виявилася досить успішною, при цьому він час від часу возз'єднувався з Black Sabbath для нових концертів і записів.

Важливо! Додатковий дохід Осборну приносили телепроєкти, в тому числі культове реаліті-шоу "Сімейка Осборнів", яке вважається одним з перших у своєму жанрі. Крім того, він регулярно з'являвся в рекламних кампаніях і роликах.

Які статки сім'ї Осборнів?

Загальний капітал сім'ї Осборнів оцінюється приблизно у 251 мільйон доларів. З них близько 220 мільйонів припадають на Оззі та Шерон Осборн. Син Джек Осборн володіє статками близько 15 мільйонів доларів, а дочка Келлі Осборн – приблизно 16 мільйонів доларів.