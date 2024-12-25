Скільки важить 1 мільйон доларів в купюрах та монетах

Один мільйон доларів – це велика сума грошей, яка може закрити чимало потреб в житті кожної людини. Водночас на цю суму можна подивитися й під іншим кутом. Зокрема, визначити, скільки може важити мільйон доларів.

Скільки важить 1 мільйон доларів

Експерти визначили, яку вагу буде мати 1 мільйон доларів. Вони провели розрахунки з використанням банкнот номіналом 100 доларів та монет. Про це пише 24 Канал з посиланням на RwSbank.

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Для прикладу, вага 1 мільйона доларів, який складається з банкнот номіналом 100 доларів, становить 10 кілограмів. Водночас в монетах номіналом 1 цент ця сума заважить на 246 тонн.

Важливі деталі про долар США: