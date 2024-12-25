Скільки важить 1 мільйон доларів в купюрах та монетах
25 грудня 2024, 10:50Читать новость на русском
Один мільйон доларів – це велика сума грошей, яка може закрити чимало потреб в житті кожної людини. Водночас на цю суму можна подивитися й під іншим кутом. Зокрема, визначити, скільки може важити мільйон доларів.
Скільки важить 1 мільйон доларів
Експерти визначили, яку вагу буде мати 1 мільйон доларів. Вони провели розрахунки з використанням банкнот номіналом 100 доларів та монет. Про це пише 24 Канал з посиланням на RwSbank.
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Для прикладу, вага 1 мільйона доларів, який складається з банкнот номіналом 100 доларів, становить 10 кілограмів. Водночас в монетах номіналом 1 цент ця сума заважить на 246 тонн.
Важливі деталі про долар США:
- Дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року;
- Федеральна резервна система США випускає банкноти з номіналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів;
- Також в обігу перебувають монети з номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів й 1 долар;
- З 2026 року по 2034 рік Федеральний резерв змінить дизайн та оновить захисні елементи більшості купюр долара США.