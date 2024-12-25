Сколько весит 1 миллион долларов
Эксперты определили, какой вес будет иметь 1 миллион долларов. Они провели расчеты с использованием банкнот номиналом 100 долларов и монет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RwSbank.
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Для примера, вес 1 миллиона долларов, который состоит из банкнот номиналом 100 долларов, составляет 10 килограммов. В то же время в монетах номиналом 1 цент эта сумма взвесит на 246 тонн.
Важные детали о долларе США:
- Действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года;
- Федеральная резервная система США выпускает банкноты с номиналом в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов;
- Также в обращении находятся монеты с номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар;
- С 2026 года по 2034 год Федеральный резерв изменит дизайн и обновит защитные элементы большинства купюр доллара США.